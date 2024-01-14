Düzce´de gençler şehitler için yürüdü DÜZCE´debir araya gelen yaklaşık 100 kişi, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askeri anmak ve teröre lanet okumak için yürüyüş düzenledi. Yaklaşık 5 kilometre boyunca sloganlar eşliğinde yürüyen gençler, `Şehitler ölmez´ sloganladrı atıp, dua okudu.

DÜZCE´debir araya gelen yaklaşık 100 kişi, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askeri anmak ve teröre lanet okumak için yürüyüş düzenledi. Yaklaşık 5 kilometre boyunca sloganlar eşliğinde yürüyen gençler, `Şehitler ölmez´ sloganladrı atıp, dua okudu.

Aziziye Mahallesi´nde toplanan 100´e yakın kişi, Pençe Kilit Harekâtında şehit olan askerleri anmak ve teröre lanet okumak için bir etkinlik düzenledi. Aziziye Mahallesi´nde toplanan çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu grup, Anıtpark meydanına kadar yaklaşık 5 kilometrelik mesafeyi sloganlar atarak yürüdü. Yol boyunca `Şehitler ölmez vatan bölünmez´, `Mecliste terörist istemiyoruz´ diyerek slogan atan grup, zaman zaman son saldırıda şehit olan askerlerin isimlerini okuyarak, hep bir ağızdan `burada´ diye bağırdı. Anıtpark´ta toplanan kalabalık, saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın ardından dağıldı.