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        Düzce'nin yüksek kesimleri karla kaplandı

        Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 15:46 Güncelleme: 14.01.2024 - 15:46
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        Düzce'nin yüksek kesimleri karla kaplandı
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        Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

        Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Kaynaşlı ilçesindeki 1300 rakımlı Topuk Yaylası'nda kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Yaylayı ziyaret edenler, güneşin de açmasıyla oluşan manzarada yürüyüş yaptı.

        Yağış, Samandere köyü, Kardüz Yaylası ve Güzeldere Tabiat Parkı'nda da etkili oldu.

        Karla kaplanan bölgeler havadan görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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