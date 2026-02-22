Canlı
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Haberleri

        Düzce Belediyesi ramazanda da ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak

        Düzce Belediyesi, ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi 500 aileye iftarlık sağlayacak, 4 bin aileye alışveriş kartı ulaştıracak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 11:23
        Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "iftar sofrası boş bir tek çatı kalmayacak" çağrısına uyarak ramazan ayında ihtiyaç sahipleri için harekete geçildi.

        Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda detaylı ve titiz inceleme ile kentteki ihtiyaç sahibi aileler belirlendi.

        Bu çerçevede, ramazan boyunca 500 aile için hazırlanan iftarlıklar adreslere ulaştırılmaya başlandı.

        Bunun yanı sıra Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından alışveriş kartları hazırlandı. Toplam 4 bin alışveriş kartı, yetim ve öksüz çocuklara öncelik verilerek, işsiz, kimsesiz ve yaşlı vatandaşlar gibi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

