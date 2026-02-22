Düzce Belediyesi ramazanda da ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak

Düzce Belediyesi, ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi 500 aileye iftarlık sağlayacak, 4 bin aileye alışveriş kartı ulaştıracak.



Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "iftar sofrası boş bir tek çatı kalmayacak" çağrısına uyarak ramazan ayında ihtiyaç sahipleri için harekete geçildi.



Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda detaylı ve titiz inceleme ile kentteki ihtiyaç sahibi aileler belirlendi.



Bu çerçevede, ramazan boyunca 500 aile için hazırlanan iftarlıklar adreslere ulaştırılmaya başlandı.



Bunun yanı sıra Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından alışveriş kartları hazırlandı. Toplam 4 bin alışveriş kartı, yetim ve öksüz çocuklara öncelik verilerek, işsiz, kimsesiz ve yaşlı vatandaşlar gibi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

