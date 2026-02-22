Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Haberleri

        Düzce'de sahura kadar açık olan kütüphanede öğrencilere mehteranlı sürpriz

        Düzce'de ramazan dolayısıyla sahura kadar açık olan kütüphanede öğrenciler mehteran sürpriziyle karşılaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 00:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de sahura kadar açık olan kütüphanede öğrencilere mehteranlı sürpriz

        Düzce'de ramazan dolayısıyla sahura kadar açık olan kütüphanede öğrenciler mehteran sürpriziyle karşılaştı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte ramazan ayında sahura kadar açık olan Sabiha Ulusoy Kütüphanesi, farklı bir sürprize ev sahipliği yaptı.

        İki yıldır iftar sonrası kendi aralarında mehter marşı söyleyerek toplu halde kütüphaneye giren öğrenciler için Düzce Belediyesi Mehteran Takımı ile sürpriz hazırlandı.

        Mehter ekibi, bu kapsamda iftar sonrası öğrencilerden önce kütüphane içerisinde konuşlandı.

        İftarın ardından her zamanki gibi kütüphaneye yönelen öğrenciler, içeri girdiklerinde canlı mehter marşıyla karşılandı.

        Marşların kütüphane içerisinde yankılanmasıyla öğrenciler büyük şaşkınlık ve heyecan yaşadı.

        Alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde karşılanan mehter gösterisi, ramazan akşamına unutulmaz bir atmosfer kattı.

        Düzce Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Burçin Sarıcan, gençlerin oluşturduğu bu güzel geleneğe kayıtsız kalmak istemediklerini belirterek, öğrencilerin motivasyonunu artırmak ve ramazan coşkusunu paylaşmak amacıyla böyle bir sürpriz hazırladıklarını kaydetti.


        Sürpriz karşısında hem şaşıran hem de mutlu olan öğrenciler, etkinlik için Düzce Belediyesine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        G.Saray'dan VAR tepkisi: Kabul edilemez bir skandaldır!
        G.Saray'dan VAR tepkisi: Kabul edilemez bir skandaldır!
        Galatasaray'a Konyaspor çelmesi!
        Galatasaray'a Konyaspor çelmesi!
        İstanbul'un en kirli havaya sahip ilçesi
        İstanbul'un en kirli havaya sahip ilçesi
        Aslan zirvede ağır yaralı!
        Aslan zirvede ağır yaralı!
        'Türkiye'de tarım bitmedi, bitmeyecek'
        'Türkiye'de tarım bitmedi, bitmeyecek'
        "Futbol adına utanç verici!"
        "Futbol adına utanç verici!"
        Berlin'de Türk damgası
        Berlin'de Türk damgası
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        Balkanlar'dan geliyor! Kar ve yağmur uyarısı...
        Balkanlar'dan geliyor! Kar ve yağmur uyarısı...
        "G.Saray kazanmak için bir şey yapmadı"
        "G.Saray kazanmak için bir şey yapmadı"
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        Oğuzhan Çöpür 6 kez bıçaklandı, ailesi tehdit mesajları alıyor
        Oğuzhan Çöpür 6 kez bıçaklandı, ailesi tehdit mesajları alıyor
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Şüpheli ölümde ustalar serbest bırakıldı
        Şüpheli ölümde ustalar serbest bırakıldı
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi

        Benzer Haberler

        Jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu Rize'den getirip Düzce'de satacaklar...
        Jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu Rize'den getirip Düzce'de satacaklar...
        Düzce'de ihtiyaç sahipleri yalnız bırakılmıyor Düzce Belediyesi Ramazan'da...
        Düzce'de ihtiyaç sahipleri yalnız bırakılmıyor Düzce Belediyesi Ramazan'da...
        Heyelan bölgesinde çalışmalar sürüyor
        Heyelan bölgesinde çalışmalar sürüyor
        Voleybola olan ilgi artıyor
        Voleybola olan ilgi artıyor
        Ramazan ayında yapılacak çalışmalar açıklandı
        Ramazan ayında yapılacak çalışmalar açıklandı
        Basketbolda şampiyonlar belli oldu
        Basketbolda şampiyonlar belli oldu