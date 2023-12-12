Düzce'de asayiş uygulamalarında yakalanan 8 kişi tutuklandı

Düzce'de düzenlenen asayiş uygulamalarında yakalanan ve çeşitli suçlardan aranması bulunan 8 kişi tutuklandı.

Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde "Huzur" uygulamaları yapıldığı belirtildi.

Kent genelindeki uygulamalarda 14 bin 791 kişinin sorgulandığı uygulamalarda 8 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, mermi ve farklı materyaller ele geçirildi.

Uygulamalarda gözaltına alınan çeşitli suçlara karışmış 8 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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