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        Düzce'de bir büyükbaş hayvan saldırdığı sahibini hastanelik etti

        Düzce'nin Cumayeri ilçesinde otlattığı büyükbaş hayvanın saldırısında yaralanan sahibi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 12:13 Güncelleme: 16.01.2024 - 12:13
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        Düzce'de bir büyükbaş hayvan saldırdığı sahibini hastanelik etti
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        Düzce'nin Cumayeri ilçesinde otlattığı büyükbaş hayvanın saldırısında yaralanan sahibi hastaneye kaldırıldı.

        Yaka Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan Mehmet Şahin, (57) tosunlarından birinin saldırması sonucu yere düştü. Sahibini bahçe duvarına sıkıştırıp süsen hayvanı, bir kadın eline aldığı sopayla uzaklaştırdı.

        Vücudunun çeşitli bölgelerine boynuz darbesi alan Şahin, çevredekilerin yardımıyla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Yere düşen Şahin'in tosun tarafından bahçe duvarına sıkıştırılması ve çevredeki kadının sopayla müdahale ederek hayvanı uzaklaştırması cep telefonuyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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