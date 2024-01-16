Düzce'de bir büyükbaş hayvan saldırdığı sahibini hastanelik etti
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde otlattığı büyükbaş hayvanın saldırısında yaralanan sahibi hastaneye kaldırıldı.
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde otlattığı büyükbaş hayvanın saldırısında yaralanan sahibi hastaneye kaldırıldı.
Yaka Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan Mehmet Şahin, (57) tosunlarından birinin saldırması sonucu yere düştü. Sahibini bahçe duvarına sıkıştırıp süsen hayvanı, bir kadın eline aldığı sopayla uzaklaştırdı.
Vücudunun çeşitli bölgelerine boynuz darbesi alan Şahin, çevredekilerin yardımıyla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yere düşen Şahin'in tosun tarafından bahçe duvarına sıkıştırılması ve çevredeki kadının sopayla müdahale ederek hayvanı uzaklaştırması cep telefonuyla kaydedildi.
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