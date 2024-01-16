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        Düzce'de 'çakar' ve 'egzoz denetimi'; 30 bin TL ceza kesildi, 10 araç trafikten menedildi

         DÜZCE'de,polisin yaptığı denetimde çakar ve abart egzoz kullanarak çevreyi rahatsız eden sürücülere 30 bin TL ceza uygulandı, 10 araç trafikten menedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 18:59 Güncelleme: 16.01.2024 - 19:05
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        Düzce'de 'çakar' ve 'egzoz denetimi'; 30 bin TL ceza kesildi, 10 araç trafikten menedildi
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         DÜZCE'de,polisin yaptığı denetimde çakar ve abart egzoz kullanarak çevreyi rahatsız eden sürücülere 30 bin TL ceza uygulandı, 10 araç trafikten menedildi.

        Düzce Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde denetim yaptı. Denetim kapsamında çakar kullandığı tespit edilen 3, abart egzoz kullandığı tespit edilen 7 aracın sürücüsüne toplam 30 bin TL para cezası uygulandı. Araçlar da trafikten menedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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