Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de arıların petek yaptığı valizden 8 kilogram bal çıktı

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir evin balkonunda arıların petek yaptığı valizden yaklaşık 8 kilogram bal alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 13:03 Güncelleme: 17.01.2024 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de arıların petek yaptığı valizden 8 kilogram bal çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir evin balkonunda arıların petek yaptığı valizden yaklaşık 8 kilogram bal alındı.

        İlçe merkezinde ikamet eden İlhami Yörük, Gelenöz köyündeki evinin balkonunda atıl halde bulanan valize arıların petek yaptığı haberini aldı.

        Köye giden ve bal toplama anını kaydeden Yörük, AA muhabirine, ilçe merkezinde yaşadığını belirterek, "Gelip petekleri topladım. Valizden yaklaşık 8 kilogram bal çıktı." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Düzce'de 'çakar' ve 'egzoz denetimi'; 30 bin TL ceza kesildi, 10 araç trafi...
        Düzce'de 'çakar' ve 'egzoz denetimi'; 30 bin TL ceza kesildi, 10 araç trafi...
        Yolcu minibüsü sürücüsünün trafikteki tehlikeli anları kamerada
        Yolcu minibüsü sürücüsünün trafikteki tehlikeli anları kamerada
        Düzce'de bir büyükbaş hayvan saldırdığı sahibini hastanelik etti
        Düzce'de bir büyükbaş hayvan saldırdığı sahibini hastanelik etti
        Efteni Gölü Kuş Cenneti'nde 22 türden 2 bin 111 kuş listelendi
        Efteni Gölü Kuş Cenneti'nde 22 türden 2 bin 111 kuş listelendi
        Efteni Gölü'nde ilk kez ak kuyruklu kartal görüldü
        Efteni Gölü'nde ilk kez ak kuyruklu kartal görüldü
        Liseli gençler, okul bahçesindeki seralarda modern tarım yöntemlerini öğren...
        Liseli gençler, okul bahçesindeki seralarda modern tarım yöntemlerini öğren...