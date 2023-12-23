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        Düzce'de çöp konteynerinde çıkan yangını itfaiye söndürdü

        Düzce'de çöp konteynerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 15:27 Güncelleme: 23.12.2023 - 15:31
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        Düzce'de çöp konteynerinde çıkan yangını itfaiye söndürdü
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        Düzce'de çöp konteynerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Uzunmustafa Mahallesi Kuyumcuzade Bulvarı'nda, yeraltı çöp konteynerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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