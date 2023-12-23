Düzce'de çöp konteynerinde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Düzce'de çöp konteynerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Uzunmustafa Mahallesi Kuyumcuzade Bulvarı'nda, yeraltı çöp konteynerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

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