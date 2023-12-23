Kadın girişimci, eve sığmayan taş boyama ve seramik hobisini atölyede ticarete dönüştürdü GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan taş boyama ve seramik ustası 53 yaşındaki Yıldız Füsun Sürücü, 8 yıl önce evinde hobi olarak başladığı zanaatını kurduğu atölyede geçim kapısına dönüştürdü.

GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan taş boyama ve seramik ustası 53 yaşındaki Yıldız Füsun Sürücü, 8 yıl önce evinde hobi olarak başladığı zanaatını kurduğu atölyede geçim kapısına dönüştürdü.

Evli ve 1 çocuk annesi Sürücü, 8 yıl önce çalıştığı kamu kurumundan ayrıldıktan sonra boşluğa düştü. "Evde ne yapabilirim?" düşüncesiyle internette araştırmalar yapan girişimci kadın, taş boyama tekniğini keşfetti ve evinin bir odasında bu amaçla atölye oluşturdu.

Sürücü, sahilden topladığı irili ufaklı taşları süs eşyalarına dönüştürdükten sonra akraba, komşu ve arkadaşlarına hediye etmeye başladı. Zamanla kendini geliştiren Sürücü, çevresindeki insanların ürünlerini beğenmesiyle zanaatını ticarete dönüştürdü.

- Seramik kursuna da gitti

Sürücü, AA muhabirine, sahilden topladığı taşlara hayal gücünü kullanarak farklı dizaynlarla estetik kattığını söyledi.

Bir süre sonra taşlarla benzer şeyleri yaptığını ve tekrara düştüğünü fark ettiğine değinen Sürücü, böylece alanını geliştirmeye karar verdiğini kaydetti.

Sürücü, bu kapsamda taş ile polimer kili birleştirdiğini kaydederek, "Daha sonra seramikçiliğe yöneldim. Seramik ustası olmayı çocukluğumdan beri çok istiyordum. Bir fırsat doğdu, halk eğitimde kursa gittim. Benim zaten taş boyama için evimde kurduğum bir hobi atölyem vardı. Orada seramik çalışmaya da başladım." diye konuştu.

Sürücü, taş boyama tekniğiyle yaptığı süs eşyaları ile seramikteki hüneriyle ortaya çıkardığı kupa, biblo, çömlek, kase ve çeşitli hediyelik eşyaların satışına Akçakoca'nın tarihi yöresel çarşısında küçük bir stantla başladığını anlatarak, "Burada satışlarıma devam ediyordum. Sonra fırsat doğdu, evdeki atölyemi biraz büyütmek istediğim için kendime iş yeri edindim. Çalışmalarıma artık burada devam ediyorum, çünkü eve sığmıyorum." diye konuştu.

İşinden ve satışlardan çok memnun olduğunu dile getiren Sürücü, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yaptığım şeyler insanlara değişik geliyor. İstanbul, İzmir, Balıkesir, Samsun, Bursa ve Antalya başta olmak üzere bir çok yere yaptığım ürünleri gönderiyorum. Siparişlerimin çoğunu sosyal medya kanalıyla alıyorum. Hamdolsun hiçbir sıkıntım yok. Kadın isterse yapamayacağı bir şey yok."

Sürücü, sadece seramik ve taş üzerine değil, el örgüsü, yemek bile olsa isteyerek ve kendini geliştirerek özenle yapılan işin zamanla çok güzel sonuçlar doğurduğunu sözlerine ekledi.