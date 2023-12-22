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        Kocaeli'den cenaze için Düzce'ye geldi, husumetlisi öldürdü

        KOCAELİ'den Düzce'ye, yakınının cenazesine gelen Ali Yavuz (54), kendisini takip eden husumetlisi Sami G. tarafından tabancayla başından vurulup öldürüldü. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 17:03 Güncelleme: 22.12.2023 - 17:05
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        Kocaeli'den cenaze için Düzce'ye geldi, husumetlisi öldürdü
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        KOCAELİ'den Düzce'ye, yakınının cenazesine gelen Ali Yavuz (54), kendisini takip eden husumetlisi Sami G. tarafından tabancayla başından vurulup öldürüldü. 

        Olay, saat 15.00 sıralarında, Düzce'nin Gümüşova ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce Sami G. ile yaşadığı husumet sebebiyle Düzce'den taşınıp Kocaeli'ye yerleşen Ali Yavuz, bir yakınının cenazesi için Düzce'ye geldi. Sami G., cenaze namazı için Gümüşova ilçesine geldiğini haber alıp takip ettiği Ali Yavuz'un başına, tabancayla 3 el ateş açıp kaçtı.

        Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Ali Yavuz'un otomobilinin içinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yavuz'un cenazesi, savcının incelemeleri sonrası morga kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan Sami G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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