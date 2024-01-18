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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 18:46 Güncelleme: 18.01.2024 - 18:51
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı
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        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli E.S'yi takibe aldı.

        Teknik ve fiziki takip sonucu adresi belirlenen şüpheli E.S. ve zanlıdan uyuşturucu satın aldığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adres ve üzerlerinde yapılan aramada, 3 gram metamfetamin ve 32 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. E.S. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 5 şüpheli hakkında ise "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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