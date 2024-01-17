Düzceli öğrenciler, Filistin'de yaşananlara resim ve müzikle dikkat çekti DÜZCEGüzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, dönem sonu etkinliği kapsamında Filistin´de yaşananlara dikkat çekmek için yaptıkları resimleri sergiledi. Öğrenciler ayrıca, barış ve kardeşlik temalı müzik dinletisi yaptı.

DÜZCEGüzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, dönem sonu etkinliği kapsamında Filistin´de yaşananlara dikkat çekmek için yaptıkları resimleri sergiledi. Öğrenciler ayrıca, barış ve kardeşlik temalı müzik dinletisi yaptı.

Düzce Güzel Sanatlar Lisesi'nin müzik ve görsel sanatlar bölümü öğrencileri, dönem sonu etkinlikleri kapsamında şehir merkezinde bulunan bir AVM´de eserlerini sergiledi. Serginin bu yılki teması Filistin oldu. Öğrenciler, okullarında yaptıkları ve üzerinde Filistinli çocuklar ile sivillerin yaşadıklarını anlatan 2 boyutlu resimler sayesinde farkındalık oluşturmayı hedefledi. Resim sergisi kapsamında; müzik bölümü öğrencileri de barış ve kardeşlik temalı şarkılar söyledi.

'DÜZCE´DEN DÜNYA'YA SESSİZ ÇIĞLIK GÖNDERDİK'

Okul Müdürü Nazmi Bal, Düzce´den dünyaya sessiz bir çığlık göndermek istediklerini belirterek, "Düzce Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü öğrencileri, gazetelerde, televizyonlarda gördükleri ve onları derinden yaralayan olayları resmettiler. Dünyanın sessiz kaldığı olaylara Düzce Güzel Sanatlar Lisesi´nden sessiz bir çığlık yükseldi. Öğrencilerimiz bu acımasızlık ve zulme bir haykırış olarak duygularını kağıda, resme döktüler. Buradan, dünyaya bir çığlık yükseltmek istedik" dedi.

'SİVİL VE ÇOCUKLARIN ACISINI YANSITTIK'

Düzce Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Nagihan Kutlu Beyhan ise "Yüreğinde Filistinli çocukların acısını hisseden öğrencilerimiz, gazete haberleri ve görsellerden yola çıkarak, 2 boyutlu sanat atölye dersinde dertlerini, meramlarını anlatmak istediler. Bir araya getirdiğimiz kompozisayonlarla orada yaşanan soykırımı, sivillerin ve çocukların acısını yansıtan resimleri, bugün burada sergiledik" ifadelerini kullandı.

'FİLİSTİN ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞMADIKÇA HANZALA´NIN SIRTI HEP DÖNÜK OLACAK'

Resim sergisinde resmi yer alan Güzel Sanatlar Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Sudenaz Veli de "Biz bu resimleri yaparken büyük hüzün duyduk. Ancak mutlu da olduk. Çünkü insanlara bunun duygusunu hissettirmek ve farkındalık oluşturmak bizim için önemliydi ve bizi mutlu etti. Öncelikle Kubbetul Sahra´yı resmettik. Ardından Hanzala figürünü ekledik. Hanzala figürü Filistin´de bir çocuğu simgeliyor. 10 yaşlarında, çıplak ayaklı ve üzeri yamalıdır. Genellikle sırtı, insanlığa dönük bir şekilde resmedilir. Resme sırtını dönmesinin nedeni yapılan zulümlere karşı sessiz bir protesto diyebiliriz. Filistin özgürlüğe kavuşmadığı sürece bize sırtı hep dönük olacak" dedi.