Düzce'de "Filistin'de Çocuk Olmak" resim sergisi açıldı
Düzce'de Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin eserlerinden oluşan "Filistin'de Çocuk Olmak" temalı resim sergisi açıldı.
Düzce'de Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin eserlerinden oluşan "Filistin’de Çocuk Olmak" temalı resim sergisi açıldı.
Düzce Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim gören 15 öğrencinin hazırladığı resim serginin açılışı, Vali Selçuk Aslan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Kent merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinde sergilenen 20 eser, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.
Eserler önümüzdeki günlerde Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi ve diğer okullarda da sergilenecek.
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