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        Düzce'de "Filistin'de Çocuk Olmak" resim sergisi açıldı

        Düzce'de Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin eserlerinden oluşan "Filistin'de Çocuk Olmak" temalı resim sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 13:38 Güncelleme: 18.01.2024 - 13:38
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        Düzce'de "Filistin'de Çocuk Olmak" resim sergisi açıldı
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        Düzce'de Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin eserlerinden oluşan "Filistin’de Çocuk Olmak" temalı resim sergisi açıldı.

        Düzce Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim gören 15 öğrencinin hazırladığı resim serginin açılışı, Vali Selçuk Aslan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kent merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinde sergilenen 20 eser, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

        Eserler önümüzdeki günlerde Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi ve diğer okullarda da sergilenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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