Düzenli olarak oje sürüyorsanız dikkat: Tırnaklarınıza "nefes alma" zamanı tanıyın!
Ojenizi çıkardığınızda tırnaklarınızda beyaz lekeler, koyu çizgiler ya da çatlamalar mı görüyorsunuz? "Tırnakların nefes alması gerekir" miti bir yana, asıl riskli olan genellikle kullandığınız çıkarıcılar ve jel manikürün söküm süreci. Dermatologlar, tırnak yüzeyini gizleyen renkli katmanlar kaldırıldığında fark edilebilecek ciddi sinyallere dikkat çekiyor. Peki o durumda ne yapmalı, ne zaman doktora gitmeli?
“Tırnaklarım ojeyle boğuluyor mu?” diye düşünüyorsanız, rahat olun: Tırnakların hava almaya ihtiyacı yok. Ancak rengin altında olup bitenleri görmezden gelmek, asıl tehlikeyi gözden kaçırmanıza neden olabilir. Uzmanlar, uzun süre ojeli kalmanın yaratabileceği kozmetik sorunlardan jel manikürün sökümünde kullanılan asetona kadar pek çok noktada uyarıyor.
İşte tırnaklarınıza mola vermeniz gerektiğini gösteren işaretler ve almanız gereken önlemler...
OJE “NEFES” MİTİ: GERÇEK NE DİYOR?
Tırnakların hava almaya ihtiyacı yok; oje doğrudan biyolojik bir zarar vermez. Ancak sürekli kapalı kalan tırnak yüzeyinde gelişen değişimleri kaçırmamak için ara sıra ojeyi çıkarıp kontrol etmek şart.
ZARAR DEĞİL, KOZMETİK SORUN: LEKELENME VE BEYAZ YAMALAR
Koyu renk ojeler tırnak yüzeyini geçici olarak boyayabilir. Uzun süre çıkarılmayan ojeler ise keratin granülasyonlarına yol açarak tebeşirimsi beyaz lekeler bırakabilir. Bunlar zararsızdır ama mantar enfeksiyonu ile karıştırılabilir.
KORUYUCU ADIMLAR: BAZ KAT VE NEM
Şeffaf bir baz kat, renk pigmentlerinin tırnağa tutunmasını azaltır. Ojeler arasında tırnak ve kütiküllere düzenli nemlendirici uygulamak, kuruluğu ve granülasyonları engellemeye yardımcı olur.
ASIL RİSK ÇIKARMA AŞAMASINDA
Ojeyi kazımak, yolmak tırnağın üst tabakasını inceltir. Asetonlu çıkarıcılar tırnağı kurutur; bu yüzden mümkünse aseton içermeyen ürünler tercih edilmeli. Jel manikürdeki uzun asetona maruziyet ve UV ışığı da ekstra risk taşır.
JEL MANİKÜR SONRASI MOLA ŞART
Jel oje yaptıranlar, tırnakların toparlanması için en az bir iki hafta ojeden uzak durmalı. Bu süreçte yoğun nemlendirme tırnağın esnekliğini geri kazandırır.
NE ZAMAN DOKTORA GİTMELİ?
Koyu çizgiler, tırnakta ayrılma, ağrı gibi bulgular cilt kanserine işaret edebilir. Sararma, kalınlaşma, ufalanma mantarı düşündürürken; çukurlanma, renk değişimi ve ayrılma tırnak sedefini gösterebilir. Bu durumlarda gecikmeden dermatoloğa başvurulmalı.
YILLIK KONTROLÜ ATLAMAYIN
Dermatologlar, yıllık cilt muayenesine tırnakların da dahil edilmesini öneriyor ve en az yılda bir kez ojesiz gitmenizi istiyor. Böylece renklerin sakladığı değişimler gözden kaçmaz.
Kaynak: New York Times
Fotoğraf kaynak: IStock