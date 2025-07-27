Düzenli olarak oje sürüyorsanız dikkat: Tırnaklarınıza "nefes alma" zamanı tanıyın!

“Tırnaklarım ojeyle boğuluyor mu?” diye düşünüyorsanız, rahat olun: Tırnakların hava almaya ihtiyacı yok. Ancak rengin altında olup bitenleri görmezden gelmek, asıl tehlikeyi gözden kaçırmanıza neden olabilir. Uzmanlar, uzun süre ojeli kalmanın yaratabileceği kozmetik sorunlardan jel manikürün sökümünde kullanılan asetona kadar pek çok noktada uyarıyor.

İşte tırnaklarınıza mola vermeniz gerektiğini gösteren işaretler ve almanız gereken önlemler...

OJE “NEFES” MİTİ: GERÇEK NE DİYOR?

Tırnakların hava almaya ihtiyacı yok; oje doğrudan biyolojik bir zarar vermez. Ancak sürekli kapalı kalan tırnak yüzeyinde gelişen değişimleri kaçırmamak için ara sıra ojeyi çıkarıp kontrol etmek şart.

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ZARAR DEĞİL, KOZMETİK SORUN: LEKELENME VE BEYAZ YAMALAR

Koyu renk ojeler tırnak yüzeyini geçici olarak boyayabilir. Uzun süre çıkarılmayan ojeler ise keratin granülasyonlarına yol açarak tebeşirimsi beyaz lekeler bırakabilir. Bunlar zararsızdır ama mantar enfeksiyonu ile karıştırılabilir.

KORUYUCU ADIMLAR: BAZ KAT VE NEM

Şeffaf bir baz kat, renk pigmentlerinin tırnağa tutunmasını azaltır. Ojeler arasında tırnak ve kütiküllere düzenli nemlendirici uygulamak, kuruluğu ve granülasyonları engellemeye yardımcı olur.