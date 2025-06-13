Ece İrtem: Suratıma tükürecekler diye bekliyordum

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ece İrtem, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"YENİ SEZONDA İNANILMAZ GÜÇLÜ KARAKTERLER GELECEK"

SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Işıl' karakterine hayat veren Ece İrtem; "Yeni sezonda inanılmaz güçlü karakterler gelecek" dedi.

"SURATIMA TÜKÜRECEKLER DİYE BEKLİYORDUM"

'Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı 'Işıl' ile ilgili tepkileri değerlendiren Ece İrtem; "Sokakta güzel tepkiler alıyorum. Herkes, 'Biz sizi çok seviyoruz' diye geliyor. Sosyal medyadan kötü yorumlar alıyorum, onun üstüne sokakta suratıma tükürecekler diye bekliyordum ama bana güzel yaklaşıyorlar. Aldığım tepkilere şaşırıyorum. Herhalde gerçek hayattaki samimiyetim, insanlara geçiyor" diye konuştu.

Ece İrtem'in canlandırdığı 'Işıl', Ahmet Mümtaz Taylan'ın hayat verdiği 'Abdullah' ile evlendikten sonra, ev içindeki dengeleri değiştirmesinin yanı sıra 'Ünal Ailesi'nde birçok yeni olayların başlangıcına neden oldu.