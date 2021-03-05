Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Şarkıcı Ece Seçkin, geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülendi. Yeni şarkısının klibi için kostüm provasına gelen Seçkin, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Pandemi döneminde önce kilo alıp sonra zayıfladığını belirten 29 yaşındaki şarkıcı, "İlk zamanlar o kadar kilo almıştımki aynalara küsmüştüm. O halimden sonra spora başladım. Şimdi de eski pantalonum bile üzerime büyük geliyor. Gördüğünüz gibi iyi bir alışverişe çıkmaya ihtiyacım var" dedi.