"GÜZEL BİR DÜĞÜN İSTİYORUZ"

Ece Seçkin, geçtiğimiz aylarda, "Pandemi olmasaydı 2020'nin Haziran ayında evlenmiş olacaktık. Dolayısıyla ailelerimiz de 'Hadi ama artık' demeye başladı. Kısmetse düğünümüz eylül gibi olacak. Güzel bir düğün istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.