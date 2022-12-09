'Gelecek vaat eden çözüm paydaş kapitalizmi' 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Habertürk TV'de yeni kitabı 'Aklımızda Bulunsun'un yazım sürecini, amacını ve içeriğini anlattı.

Habertürk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki ile Haberturk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas'ın sorularını yanıtlayan Eczacıbaşı, en gelecek vaat eden çözümün paydaş kapitalizmi olduğunu söyledi.

'YENİ BİR KAPİTALİZME DOĞRU'

Dünyanın yeni bir kapitalizme doğru ilerlediğini kaydeden Eczacıbaşı kapitalizmin çalışma biçiminin dünyaya çok fazla yenilik ve refah kazandırdığını ancak sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği gibi çok ciddi sorunlara yol açtığını vurguladı.

Eczacıbaşı, "Kapitalizmin zenginleşme ve hayat standartlarının her yerde yükseltmesi gibi iyi yönleri olmasının yanında maalesef bazı çarpık yönleri de var. Bunlar gezegenin geleceğini önceliklendirmemekten geliyor. Sistemin böyle bir önceliği yok. İkinci husus da, farklı kesimler arasında büyük gelir uçurumlarına yol açıyor" dedi.

'PAYDAŞ KAPİTALİZMİ ANLAYIŞI GELİŞİYOR'

Son dönemde paydaş kapitalizm kavramının öne çıktığını vurgulayan Eczacıbaşı, topluma karşı sorumlulukların da netleştirildiği ve kurallara bağlandığı bu yeni kavramın, çevreye, müşteriye, hissedara, topluma yani kısaca tüm paydaşlara karşı hesap verme zorunluluğunun kurumlaştığı bir kavram olduğunu belirtti.

Eczacıbaşı, "Çeşitli öneriler arasında yeni bir çözüm arıyorsak, eğer farklı bir yol tutmamız gerekiyor diyorsak en gelecek vaat eden çözüm paydaş kapitalizmi yönünde diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.

'GENÇLERDEN ÖĞRENECEĞİMİZ ÇOK ŞEY VAR'

Kitabı özellikle gençleri okumaya özendirmek gerektiği inancıyla kaleme aldığını söyleyen Eczacıbaşı şöyle konuştu: "Bizim kuşağımızın, bizim jenerasyonumuzun artık deneyimlerini aktarma aşamasına geldiğini düşünüyorum. Tabii ki öğreneceğimiz çok şey var ama bunları gençlere aktarmak daha önemli bir görev. Bizim de gençlerden öğreneceğimiz çok şey var. Bazı mentorluk çalışmaları yapıyoruz. Ben o çalışmalardan çıktığım zaman acaba kim kime mentor oldu diye şaşkınlık geçiriyorum. Çünkü bizim hiç bilmediğimiz, ilgimiz olmayan konularda gençler çok daha bilgili. İşte bunları bir çatı altında uyum içerisinde birleştirebilirsek o zaman kuruluşlarımız çok şey kazanıyor."

'BEKLENTİLERİ ANLAYAMAZSAK, KÖTÜ SONUÇLAR ORTAYA ÇIKAR'

Eczacıbaşı'nın 50 yıllık iş hayatında edindiği tecrübeleri aktardığı kitap her biri dört-beş sayfa uzunluğundaki 40 denemeden oluşuyor.

Kitapta kuşaklar arası çatışmayı da ele alan Eczacıbaşı, "Gençlerle iletişim kurmak çok zor. Şirketlerdeki kuşaklararası köprüleri kurabilmek için danışmanlık hizmeti bile veriliyor. Bizim de onlarla iletişim kurabilmek için danışmanlarla çalıştığımız oluyor. Bize düşen de gençlerin beklentisini iyi anlamak, aksi takdirde daha kötü sonuçlar ortaya çıkabiliyor" dedi.

Çeşitli kuşakların iç içe çalıştığı bir ortamda çatışmaların kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Eczacıbaşı, hangi kuşaktan olursa olsun herkesin yaptığı işte anlam aradığını belirtti.