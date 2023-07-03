Edirne'de 30 dönüm ekili buğday küle döndü

Vatandaşlardan ekili alanların yakınlarında piknik yaparken daha dikkatli olmalarını isteyen Şaylan, "Biz üreticiler piknik yapan vatandaşlardan 10 gün daha bize müsaade etmelerini istiyoruz. Onlar da biraz dikkatli davransınlar. Daha dikkatli olursak hiç kimsenin canı yanmaz" dedi.