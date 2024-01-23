Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de, güzellik merkezine silahlı saldırı

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, bir güzellik merkezi gece kurşunlandı. İş yerinin camlarına 3 kurşun isabet ederken, silahı ateşleyen şüpheli aranıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 12:05 Güncelleme: 23.01.2024 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de, güzellik merkezine silahlı saldırı
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, bir güzellik merkezi gece kurşunlandı. İş yerinin camlarına 3 kurşun isabet ederken, silahı ateşleyen şüpheli aranıyor.

        Olay, saat 03.00 sıralarında, Aşağı Zaferiye Mahallesi Ofis Geçidi Sokak'taki güzellik merkezinde meydana geldi. Bir otomobilden güzellik merkezine ateş açıldı. Silahtan çıkan kurşunlardan 3'ü iş yerinin camekanlarına isabet ederken, kimliği belirsiz şüpheli otomobille olay yerinden uzaklaştı. Sabah saatlerinde iş yerini açan çalışan, durumu fark edip polise ihbarda bulundu. Adrese gelen polis, incelemesinde, iş yerinin önünde 5 mermi kovanı buldu. Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 659 bin 615 oldu
        Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 659 bin 615 oldu
        Edirne'de gümrük kaçağı oyun konsolu ve robot süpürge ele geçirildi
        Edirne'de gümrük kaçağı oyun konsolu ve robot süpürge ele geçirildi
        Edirne'de öğrenciler yararına tiyatro sahnelenecek
        Edirne'de öğrenciler yararına tiyatro sahnelenecek
        Trakya Üniversitesinde "Bilişim Günleri" etkinliği düzenlendi
        Trakya Üniversitesinde "Bilişim Günleri" etkinliği düzenlendi
        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 10 zanlı yakalandı
        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 10 zanlı yakalandı
        Edirne'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 14 düzensiz göçmen yakalandı