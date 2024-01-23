Edirne'de, güzellik merkezine silahlı saldırı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, bir güzellik merkezi gece kurşunlandı. İş yerinin camlarına 3 kurşun isabet ederken, silahı ateşleyen şüpheli aranıyor.

Olay, saat 03.00 sıralarında, Aşağı Zaferiye Mahallesi Ofis Geçidi Sokak'taki güzellik merkezinde meydana geldi. Bir otomobilden güzellik merkezine ateş açıldı. Silahtan çıkan kurşunlardan 3'ü iş yerinin camekanlarına isabet ederken, kimliği belirsiz şüpheli otomobille olay yerinden uzaklaştı. Sabah saatlerinde iş yerini açan çalışan, durumu fark edip polise ihbarda bulundu. Adrese gelen polis, incelemesinde, iş yerinin önünde 5 mermi kovanı buldu. Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.