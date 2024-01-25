Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Meriç Nehri'nde 2 metre 30 santimlik yayın balığı yakaladı

        EDİRNE'de, tekneyle Meriç Nehri'ne açılan balıkçı Ali Ergi'nin ağlarına 2 metre 30 santimetre boyunda, 71 kilogramlık yayın balığı takıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 14:00 Güncelleme: 25.01.2024 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meriç Nehri'nde 2 metre 30 santimlik yayın balığı yakaladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE'de, tekneyle Meriç Nehri'ne açılan balıkçı Ali Ergi'nin ağlarına 2 metre 30 santimetre boyunda, 71 kilogramlık yayın balığı takıldı.

        Meriç ilçesi Küplü beldesinde balıkçılık yapan Ali Ergi, nehirde tekneyle balık avına çıktı. Attığı ağa büyük balık takıldığını fark eden Ergi, uzun uğraşlarla 2 metre 30 santimetre boy ve 71 kilogram ağırlığındaki yayın balığını tekneye çıkardı. Dev yayın balığını, balıkçıların önündeki ağaca asan, uzun süredir bu büyüklükte balık yakalamadığını ve büyük sevinç duyduğunu anlatan Ergi, balığı görenlerin şaşkınlık yaşadığını da sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Edirne'de 21 kaçak göçmen yakalandı
        Edirne'de 21 kaçak göçmen yakalandı
        Edirne'de jandarma ekipleri 21 düzensiz göçmen yakaladı
        Edirne'de jandarma ekipleri 21 düzensiz göçmen yakaladı
        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı İba, ziyaretlerine devam ediyo...
        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı İba, ziyaretlerine devam ediyo...
        Edirne'de kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
        Edirne'de kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
        Meriç Nehri'nde 2 metre 30 santimetrelik yayın balığı yakalandı
        Meriç Nehri'nde 2 metre 30 santimetrelik yayın balığı yakalandı
        Edirne'de 18 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 18 düzensiz göçmen yakalandı