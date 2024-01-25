Edirne'de jandarma ekipleri 21 düzensiz göçmen yakaladı

Edirne'nin Meriç ilçesinde jandarma ekiplerince 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda jandarma ekipleri denetimleri esnasında Meriç'te 21 düzensiz göçmen yakaladı.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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