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        Edirne'de kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

        Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde, kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 11:24 Güncelleme: 25.01.2024 - 11:29
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        Edirne'de kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
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        Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde, kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, Lalapaşa'da 4 şüpheliyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

        Zanlılar, jandarma ekiplerince gözaltına alındı, kazı aletlerine ve bir otomobile el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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