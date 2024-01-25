Edirne'de kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde, kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Lalapaşa'da 4 şüpheliyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Zanlılar, jandarma ekiplerince gözaltına alındı, kazı aletlerine ve bir otomobile el konuldu.

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