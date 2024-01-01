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        Trakya'da yoğun sis etkili oldu

        Trakya'dayoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 09:42 Güncelleme: 01.01.2024 - 09:46
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        Trakya'da yoğun sis etkili oldu
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        Trakya'dayoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

        Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metre altına düştü.

        Kentte sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlandı, polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı.

        Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki birçok anıt eser, sisin etkisiyle gözden kayboldu.

        Hava sıcaklığının 9 derece olduğu kentte, sisin etkisinin devam etmesi bekleniyor.

        Sis nedeniyle Tekirdağ'ı, Malkara, Hayrabolu ve Muratlı'ya bağlayan kara yollarında görüş mesafesi azaldı.

        Bazı bölgelerde görüş mesafesinin yer yer 30 metreye düşmesi üzerine polis ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

        Öte yandan yoğun sis, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi.

        Denizdeki görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı gemiler Süleymanpaşa açıklarına demirledi.

        Kırklareli'nin bazı kesimlerinde de sis etkisini gösterdi.

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