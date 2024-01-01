Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de asayiş

        Edirne'de 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 09:41 Güncelleme: 01.01.2024 - 09:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de asayiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranması olan şüphelilere yönelik çalışmalara devam ediyor.

        Denetimlerde ekiplerce yakalanan şüphelinin 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

        Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        - Motosiklet hırsızlığı

        Keşan ilçesinde motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

        E.K. Yenimescit Mahallesi'nde evinin önüne park ettiği motosikletini yerinde bulamadı.

        E.K'nin polise şikayeti üzerine olayla ilgili Y.C. gözaltına alındı.

        - Evden hırsızlık

        Keşan ilçesinde evinden buzdolabı ve çamaşır makinaları çalınan kişi polise başvurdu.

        Yeni Mahalle'deki evinde arkadaşlarıyla oturan İ.A. kendisine acil bir telefon gelerek evinden çıktı. Evine döndüğünde buzdolabı ve çamaşır makinalarının yerinde olmadığını gören İ.A. polise şikayette bulundu.

        Olayla ilgili A.C.K. ve M.K. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İtfaiye erini hayattan koparan feci kaza!
        İtfaiye erini hayattan koparan feci kaza!
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!
        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 2024'ün ilk gününde 4 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 2024'ün ilk gününde 4 bölgede sağanak!
        Türkiye 2024'e böyle girdi
        Türkiye 2024'e böyle girdi
        Dünya'dan 2024'e merhaba
        Dünya'dan 2024'e merhaba
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        2024 otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu!
        2024 otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu!
        Ünlüler iyi yıllar diler
        Ünlüler iyi yıllar diler
        2023'e iz bırakan futbolcular
        2023'e iz bırakan futbolcular
        Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması
        Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması
        Yeni yılın ilk bebeği
        Yeni yılın ilk bebeği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in yeni yılını kutladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in yeni yılını kutladı
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        2023'te evlenen ünlü isimler
        2023'te evlenen ünlü isimler
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Milliler, 2023'te zirve yaptı
        Milliler, 2023'te zirve yaptı
        Kayınpederini ve kayınvalidesini yaralayıp canına kıydı
        Kayınpederini ve kayınvalidesini yaralayıp canına kıydı

        Benzer Haberler

        Trakya'da yoğun sis etkili oldu
        Trakya'da yoğun sis etkili oldu
        Edirne Valisi Yunus Sezer, yeni yıla görev başında giren personeli ziyaret...
        Edirne Valisi Yunus Sezer, yeni yıla görev başında giren personeli ziyaret...
        Trakya'da "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programları düzenlendi
        Trakya'da "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programları düzenlendi
        TIR sürücüleri, yeni yılı yollarda karşılıyor
        TIR sürücüleri, yeni yılı yollarda karşılıyor
        Edirne'de yılbaşı öncesi tedbirler artırıldı
        Edirne'de yılbaşı öncesi tedbirler artırıldı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa