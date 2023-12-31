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Meriç Aral: Sevgili 2023; seninle vedalaşmak istiyorum ama daha fazla uğraşmak istemiyorum. Tam şu an, olduğum yerden, olduğum halimle seni uğurluyorum. Teşekkür ediyorum, kolay bir sene olduğunu söyleyemem ama sana şükranlarımı sunmadan da edemem. Aldım, kabul ettim, devam edelim. Hepimize sevdikleriyle, hayalleriyle, umutlarıyla, bolluk, bereket, neşe, sağlıkla dolu yeni bir yıl ve yıllar diliyorum.