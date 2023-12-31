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        Haberler Magazin Ünlü isimlerin yeni yıl mesajı - Magazin haberleri

        Ünlüler iyi yıllar diler

        Ünlü isimler, 2024'te herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu ve bereketli bir yıl geçirmesini, dünyanın barış içinde yaşamasını temenni etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2023 - 15:50 Güncelleme: 31.12.2023 - 17:00
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        1

        Yılmaz Erdoğan: Mutlu yıllar...

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        Ata Demirer: Uzatmadan hemen söylüyorum; "Pusulanızın kalbiniz olduğu güzel bir yıl diliyorum. İyi seneler."

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        Cem Yılmaz: Tüm sevdiklerinizle sağlık ve mutlulukla nice yıllar dilerim 2024 size güzellikler getirsin.

        4

        Engin Altan Düzyatan: 2024'ün; dünyaya huzur, barış ve mutluluk getirmesini diliyorum. Çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakmak için daha çok çaba sarfettiğimiz, mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir yıl dileğiyle...

        5

        Alperen Duymaz: Duymazlar, herkeslere iyi yıllar diler.

        6

        Merve Boluğur: Yeni yıl hepimize; aşkı, parayı, mutluluğu getirsin. Hayatımızı hayallerimizin ötesinde mucizelerle yaşayalım.

        7

        Rıza Kocaoğlu: Sağlıklı mutlu yıllarınız olsun, sevgiyle.

        8

        Ayşecan Tatari Tepeli: İçinde senin olduğun yer yıla varım ben bebeğim.Mutlu yıllar herkese.

        9

        Hazal Kaya: Gerçekten felaketler ve mucizelerle dolu bi yıldı. Zaman çok hızlı aktı, bir yandan her acıyı da hiç bitmeyecekmiş gibi uzun uzun yaşattı. Yallah 2023... Bize iyi davran 2024! Vallahi billahi tillahi imdat diye bağırırız bak.

        10

        Meriç Aral: Sevgili 2023; seninle vedalaşmak istiyorum ama daha fazla uğraşmak istemiyorum. Tam şu an, olduğum yerden, olduğum halimle seni uğurluyorum. Teşekkür ediyorum, kolay bir sene olduğunu söyleyemem ama sana şükranlarımı sunmadan da edemem. Aldım, kabul ettim, devam edelim. Hepimize sevdikleriyle, hayalleriyle, umutlarıyla, bolluk, bereket, neşe, sağlıkla dolu yeni bir yıl ve yıllar diliyorum.

        11

        Aslı Tandoğan: 2024'ten beklentimiz çok; herkes için mutlu, sağlıklı, huzurlu bir yıl olması dileklerimle...

        12

        Nazan Şoray: Mutlu yıllar.

        #yeni yıl
        #2024
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