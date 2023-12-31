2024'e ilk merhaba: Yeni Zelanda yeni yıla girdi
Dünyanın dört bir yanında yeni yıl için geri sayım devam ederken 2024 yılına ilk giren ülke Yeni Zelanda oldu. Ülkedeki coşkulu kutlama ve geri sayım kameralara yansıdı. Yeni Zelanda'nın ardından Avustralya da yeni yıla merhaba dedi
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Dünya 2024 yıl için geri sayımına devam ediyor. 2024 yılına ilk merhaba diyen ülke Yeni Zelanda oldu.
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Yeni yıla ilk giren ülkeler arasında Pasifik'teki Kiribati, Samoa Adaları ve Yeni Zelanda yer aldı.
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Yeni Zelanda 2024 yılını, Auckland Harbour Bridge üzerinde ışık gösterisi ve Auckland Sky Tower'da havai fişek gösterisi ile karşıladı.
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Yeni yıla ilk giren ülkeler arasında yer alan Yeni Zelanda'da, Wellington kentindeki Whairepo Lagünü üzerinde yapılan görkemli havai fişek gösterileri ve müzik dinletileri ile 2024'e merhaba dedi.
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AVUSTRALYA DA YENİ YILA GİRDİ
Güney yarım kürede bulunan Avustralya da, Yeni Zelanda'nın ardından TSİ 16.00'da yeni yıla girdi.
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Sidney'deki Harbour Köprüsü renkli ışık gösterileriyle aydınlandı, hava fişek gösterileri de dakikalarca sürdü.
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Geri sayım sonrasında ortaya çıkan görsel şölen ve gökyüzündeki rengarenk ışıklandırmalar izleyenleri hayran bıraktı.
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*Haberin görselleri Associated Press ve AA tarafından servis edilmiştir.