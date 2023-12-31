A Milli Futbol Takımı, 2023 yılını başarılarla geçirdi

Türkiye, 2023 yılında 8'i resmi (EURO 2024 eleme grubu maçları), 2'si özel toplam 10 karşılaşmaya çıkarken, bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Yapılan 10 maçta rakip filelere 19 gol gönderen milli futbolcular, kalesinde ise 13 gole engel olamadı. Resmi maçlardaki tek yenilgisini Bursa'da Hırvatistan karşısında 2-0'la alan Türkiye, Belçika'da oynadığı özel maçta ise Japonya'ya 4-2 mağlup oldu.

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Tarihinde ilk kez grup lideri olarak bir büyük turnuvaya katılma hakkını kazanan Türkiye, 2023 yılında birçok başka ilke de imza attı. Milli Takım, Hırvatistan'ı deplasmanda Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 1-0 yenerek, rakibini evinde ilk kez mağlup etmeyi başardı.