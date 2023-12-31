2023'e iz bırakan futbolcular

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Ligde 15 maçta 14 golle krallık yarışında ilk sırada yer alan Haaland, "Devler Ligi"nde ise bu sezon 5 kez fileleri havalandırdı ve gol krallığı yarışında Manchester Unitedlı Rasmus Hojlund, Atletico Madridli Antoine Griezmann ve Alvaro Morata ile liderliği paylaştı.

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İtalyan spor gazetesi Tuttusport tarafından verilen "Altın Oyuncu" ödülünü kazanan 23 yaşındaki ismin Manchester City formasıyla kırdığı rekorlar arasında, Şampiyonlar Ligi'nde 30, 35 ile 40 gol barajlarına ulaşan en hızlı ve en genç oyuncu, Premier Lig'de 50 gol barajını en az maçta geçen ve bir sezonda en fazla gol atan futbolcu unvanları yer alıyor.