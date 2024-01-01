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        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu bugün nasıl? Son dakika: Meteoroloji'den kritik açıklama! 2024'ün ilk gününde 4 bölgede sağanak! Hava durumu İstanbul

        Meteoroloji'den kritik açıklama! 2024'ün ilk gününde 4 bölgede sağanak!

        2024'ün ilk gününde, Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün Ege, Marmara, Akdeniz ve İç Anadolu'da sağanak bekleniyor. Yağışın Antalya'da kuvvetli olacağı uyarısında bulunuldu. Sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. İşte illerimizde beklenen hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2024 - 07:31 Güncelleme: 01.01.2024 - 07:49
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        Meteoroloji'den kritik açıklama! 2024'ün ilk gününde 4 bölgede sağanak!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Konya, Kırşehir ve Mersin'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ANTALYA'DA KUVVETLİ SAĞANAK

        Yağışların gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

        SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 10, Parçalı bulutlu.

        İSTANBUL: 15, Parçalı ve çok bulutlu.

        İZMİR: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

        KOCAELİ: 19, Parçalı ve çok bulutlu.

        BURSA: 19, Parçalı ve çok bulutlu.

        EDİRNE: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.

        KIRKLARELİ: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.

        A.KARAHİSAR: 12, Parçalı bulutlu.

        DENİZLİ: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

        MANİSA: 15, Parçalı bulutlu.

        ADANA: 20, Az bulutlu.

        ANTALYA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

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        HATAY: 14, Az bulutlu.

        MERSİN: 19, Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı.

        ESKİŞEHİR: 10, Parçalı bulutlu.

        KONYA: 11, Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

        YOZGAT: 9, Parçalı bulutlu.

        BOLU: 13, Parçalı bulutlu.

        DÜZCE: 17, Parçalı bulutlu.

        KASTAMONU: 7, Parçalı bulutlu

        ZONGULDAK: 17, Parçalı bulutlu.

        SAMSUN: 17, Parçalı bulutlu.

        TRABZON: 16, Parçalı bulutlu.

        ERZURUM: 6, Parçalı bulutlu.

        KARS: 6, Parçalı bulutlu.

        MALATYA: 7, Parçalı bulutlu.

        VAN: 8, Az bulutlu.

        DİYARBAKIR: 11, Az bulutlu ve açık.

        GAZİANTEP: 15, Az bulutlu ve açık.

        MARDİN: 13, Az bulutlu ve açık.

        SİİRT: 12, Az bulutlu ve açık.

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