2023'te evlenen ünlü isimler
Magazin dünyasının bazı ünlü isimleri, 2023'te birlikteliklerini evlilikle taçlandırma kararı aldı. İşte nikâh masasına oturan ve mutluluğa "Evet" diyen çiftler...
ÖZCAN DENİZ - SAMAR DADGAR (25 OCAK)
2019'da Feyza Aktan'dan olaylı bir şekilde boşanan Özcan Deniz, İranlı moda tasarımcısı Samar Dadgar ile evlendi.
Çift, yakın dostlarının katılımıyla Zekeriyaköy'deki evlerinde gerçekleşen sade bir törenle birbirlerine 'evet' dedi.
BORA AKKAŞ - OBEN ALKAN (2 ŞUBAT)
Oyuncu Bora Akkaş, iki yıldır birlikte olduğu Oben Alkan ile İtalya'nın Milano şehrinde evlendi.
Milano'daki Türkiye Başkonsolosluğu'nda kıyılan nikâha Bora Akkaş ile Oben Alkan'ın arkadaşları katıldı. Nikâhtan sonra Milano sokaklarında tur atan Akkaş ile Alkan oldukça mutlu olduklarını dile getirdi.
LARA – MEHDİ KARİMİ (12 MART)
2000'li yıllarda 'Allah Versin', 'Adam Gibi Adam' ve 'Katmer' gibi şarkılarıyla çıkış yapan şarkıcı Lara, İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile evlendi.
Mehdi Karimi ile sahilde gelinlik ve damatlıkla poz veren Lara, eşiyle çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından yayınladı.
MELTEM YILMAZKAYA – KADİR DOĞAN (15 MART)
Oyuncu Meltem Yılmazkaya, müzisyen sevgilisi Kadir Doğan ile hayatını birleştirdi. Yılmazkaya, müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı.
Duygularını dile getiren oyuncu, şu ifadeleri kullandı: Büyük büyük cümleler kuramadığım bir hayatın, büyük büyük sürprizlerine… Bir yuvanın çatısının altında büyümeye karar verdik… Kolay değildi iki ayrı insanın ortak 'evet'i, ona da cesaret ettik… Bir süre önce kolay olmayan bir zamana denk geldik, ne yüzümüz ne gönlümüz el vermedi eğlenmeye. Sarılınca yaralar elbet sarılırız dostlarla şarkılar danslar eşliğinde… Seven sevmeyen her gönüle güzellik dilerken, biz vardık murada, dostlar çıksın kerevetine :) Ve sen sevgilim. Yol uzun, duygu çok! İyi kötü bir arada hep işte! Kaybettiğim inanç, örüldü büyük bir sabır ve emekle! En çok güldüğüm, saatlerce konuştuğum bazen hayata sövdüğüm, evde hep makyajsız, bazen de suratsız bütün anlarımı çekenim… Seni… Bizi seviyorum...
FUNDA ERYİĞİT - BERKUN OYA (29 MART)
Oyunculuk hayatına 'Canım Ailem' dizisiyle başlayan Funda Eryiğit, rol aldığı 'Bir Başkadır' dizisi ve 'Cici' filminin yönetmeni Berkun Oya ile iki yıldır birlikteydi. Çift, evlilik hazırlığı yaparken, Eryiğit'in hamilelik haberi geldi.
Mayıs ayında çocukları dünyaya gelen çift, oğullarına Civan adını verdi.
SELİM BAYRAKTAR - EMEL KARAKÖSE (1 MAYIS)
Selim Bayraktar, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Emel Karaköse ile Antalya'da gerçekleşen bir törenle dünyaevine girdi. Çiftin mutlu gününden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.
Selim Bayraktar ile Emel Karaköse, ilişkilerini evliliğe taşımaktan dolayı oldukça mutlu olduklarını dile getirdi.
EZGİ MOLA - MUSTAFA AKSAKALLI (7 MAYIS)
Yaklaşık 4 yıldır aşk yaşayan Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, sade bir törenle hayatlarını birleştirdi. Ezgi Mola'nın nikâh şahidi Enis Arıkan, Mustafa Aksakallı'nın şahidi ise Sinan Engin oldu.
Çiftin kasım ayında da oğulları Can dünyaya geldi.
MELİKE ŞAHİN - SEDAT ARPALIK (31 MAYIS)
'Tutuşmuş Beraber', 'Deli Kan' ve 'Pusulan Rüzgar' gibi şarkılarıyla tanınan Melike Şahin de bu yıl dünya evine girenler arasında.
34 yaşındaki müzisyen, 6 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Sedat Arpalık ile mayıs ayında evlenerek hayatını birleştirdi.
İLKER AKSUM – DİLAY EKMEKÇİOĞLU (19 HAZİRAN)
Oyuncu İlker Aksum, tiyatrocu Dilay Ekmekçioğlu ile yeni bir aşkla yelken açmıştı. Çift, iki yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırdı.
Ünlü oyuncu, Dilay Ekmekçioğlu ile Harbiye Orduevi'nde nikâh masasına oturdu.
EDA ECE - BUĞRAHAN TUNCER (21 HAZİRAN)
Yaklaşık 4 yıldır birlikte olan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, ilişkilerini resmiyete döktü. Ünlü çift, yılın en uzun günü olan 21 Haziran’da evlendi.
Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleşen düğünde, Eda Ece’nin nikâh şahitliğini menajeri Gaye Sökmen, Melda Narmanlı Çimen, Ayşegül Aldinç ve Merve Karakimseli yaptı.
KAAN URGANCIOĞLU - BURCU DENİZER (22 HAZİRAN)
Kaan Urgancıoğlu, sevgilisi Burcu Denizer ile Yunanistan'ın başkenti Atina'da evlendi.
Ünlü oyuncu, nikâh karelerini de “Sürpriz” notuyla paylaştı. Kısa bir süre sonra Burcu Denizer'in hamile olduğu ortaya çıktı. Çift; aralıkta doğan erkek bebeklerine Ardıç adını verdi.
AHMET KURAL – ÇAĞLA GİZEM ÇELİK (19 TEMMUZ)
Ahmet Kural, 4 yıldır birlikte olduğu Çağla Gizem Şahin ile Bodrum'da dünyaevine girdi.
Çiftin nikâh şahitleri Devrim Yakut, Alp Güler Berat Bumin olurken düğüne katılanlar arasından Özge Gürel - Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan - Bedri Güntay vardı. Cennet Koyu'nda düzenlenen düğüne Şahin ve Kural'ın aileleri ve yakın arkadaşları katıldı.
UĞUR BİLGİN - İREM USLU (26 AĞUSTOS)
Oyuncu Uğur Bilgin geçtiğimiz haziran ayında, Sapanca'da İrem Uslu ile nişanlanmıştı.
Uğur Bilgin ile İrem Uslu, 26 Ağustos'ta nikâh masasına oturdu. Çift, Kanlıca'daki bir mekânda hayatlarını birleştirdi. Uğur Bilgin'i, 'Güldür Güldür Show' ekibindeki arkadaşları da yalnız bırakmadı. Rüştü Onur Atilla ve Aylin Kontente de düğüne katılan isimler arasındaydı.
FURKAN AKSOY - SEVDE ÇOBANOĞLU (27 AĞUSTOS)
Furkan Aksoy, Sevde Çobanoğlu ile nikah masasına oturdu. Aksoy ve Çobanoğlu, 27 Ağustos'ta Üsküdar'daki bir otelde düzenlenen düğünle mutluluğa 'evet' dedi.
Çiftin nikah şahitleri arasında; Mersin Milletvekili, eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da vardı.
BURCU ESMERSOY - NAZIM AKMANDİL (2 EYLÜL)
Burcu Esmersoy ile Nazım akmandil, İtalya'nın gözde tatil beldelerinden Puglia'da dünyaevine girdi.
Çift, ardından İstanbul ve Bodrum'da düğün yaptı.
RÜZGAR AKSOY - YASEMİN SANCAKLI (4 EYLÜL)
Rüzgar Aksoy, 3 Ocak'ta Paris’te evlilik teklif ettiği Yasemin Sancaklı ile nikâh masasına oturdu.
Polonezköy'de düzenlenen kır düğününde çiftin nikah şahitliğini Bora Cengiz ve Yiğit Uçan yaptı.
Çift, mutluluklarını; "Rüya gibi geldi geçti… çok güzeldi. Bize gönül verip anılarımızı paylaşan tüm dostlara teşekkür ederiz. Harika insanlarla yolarımız kesişmiş. Ailemize, dostlarımıza emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. İyi ki siz" şeklinde dile getirdi.
DENİZ ÇAKIR - BİLGEHAN BAYKAL (11 EYLÜL)
Deniz Çakır, iş insanı Bilgehan Baykal ile nikâh masasına oturdu. Çiftin nikahını Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin kıydı.
Sarıyer'de düzenlenen 200 kişilik kır düğününe çiftin aileleri, yakın dost ve arkadaşları katıldı. Nikâh şahitlerinden Zuhal Olcay, duygularını, "Tanışmalarına vesile olduğum için çok mutluyum. Belki de hayatta yaptığım en güzel iş" şeklinde dile getirdi.
MURAT ÜNALMIŞ - NUTİYE AKAR (23 EYLÜL)
Oyuncu Murat Ünalmış, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Nutiye Akar ile evlendi.
42 yaşındaki Murat Ünalmış, bir süredir aşk yaşadığı Bulgar kökenli sevgilisi Nutiye Akar (Albena Ilıeva) ile mutluluğa "Evet" dedi.
MELEK MOSSO - SERKAN SAĞDIÇ (12 EKİM)
'Kirpiklerin' adlı şarkısının klibinde Serkan Sağdıç ile birlikte rol alan Melek Mosso'nun, oyuncuyla aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Yaklaşık üç yıldır birlikte olan ikili, mutluluğa "Evet" dedi. Mosso, oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile nikâh masasına oturdu. Nikâh töreni, Sağdıç'ın memleketi Mersin'de yapıldı.
Melek Mosso, nikâh töreninin ardından gelinliğiyle sahneye çıkarak, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası, geliri evlilik hazırlığı yapan depremzedelere aktarılmak üzere bir konser verdi.
ALİNA BOZ – UMUT EVİRGEN (2 ARALIK)
İşletmeci Umut Evirgen ile oyuncu Alina Boz, Emirgan'da demirli olan Halas 71 adlı teknede hayatlarını birleştirdi. Fatih Terim, nikâh şahidi oldu.
Düğüne Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer Tatlıtuğ, Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk, Birkan Sokullu, Eda Gürkaynak, Nail Gönenli, Çağla Şikel, Fatih Terim, Fulya Terim, Kubilay Aka, Bensu Soral, Hakan Baş, Nur Fettahoğlu, Menderes Samancılar, Bige Önal, Oktay Kaynarca, Hazal Kaya, Ali Atay, Berrak Tüzünataç, Ercan Saatçi, Derya Şensoy, Ferhan Şensoy, Behzat Uygur, Necip Memili, Didem Dayıcıoğlu, Tolga Sarıtaş, İbrahim Büyükak, Eser Yenenler, Ece Dizdar, Serdar Orçin, Merve Dizdar, Candaş Tolga Işık, Okan Buruk, İsmail Ege Şaşmaz gibi birçok ünlü isim katıldı.
TUĞÇE KANDEMİR - ABDULLAH KARATAY (17 ARALIK)
Tuğçe Kandemir, eylülde sevgilisi Abdullah Karatay'dan Kapadokya'da evlilik teklifi aldığını duyurmuştu.
23 Ekim'de nişanlanan çift, ilişkilerini resmiyete dökerek evlendi.