Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de Osmanlı geleneklerinden "Helva sohbetleri" etkinliği düzenlendi

        Edirne'deki II. Bayezid Külliyesi'nde, Osmanlı geleneklerinden "Helva sohbetleri" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 12:52 Güncelleme: 19.01.2024 - 12:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de Osmanlı geleneklerinden "Helva sohbetleri" etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'deki II. Bayezid Külliyesi'nde, Osmanlı geleneklerinden "Helva sohbetleri" etkinliği düzenlendi.

        Edirne Olgunlaşma Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen programda, helva sohbetleriyle ilgili bilgi verildi, müzik dinletisi sunuldu.

        Meddah gösterisi ve manilerin okunmasıyla devam eden etkinlikte katılımcılara, helva ve Osmanlı şerbeti ikram edildi.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, helva sohbetlerinin düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik etti.

        Etkinliğe Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı enstitü çalışanları katıldı.

        - Helva Sohbetleri geleneği

        Tarihi kayıtlara göre sarayda başlayan "Helva sohbetleri" geleneği zamanla halk arasında da yayıldı.

        Edirne'de helva sohbetleri kışın en soğuk günlerini tarif eden "hamsin günleri" ile "erbain günleri"nin arasında kalan günlerde yani kış mevsiminde cuma günleri konaklarda gerçekleştirilirdi.

        Sanat, edebiyat, şiirin konuşulduğu gecelerde misafirlere helva ikram edilirdi. Fincan, yüksük, buğday, tezgah oyunu gibi oyunlar oynanırdı.

        Helva sohbetleri sıra usulü gerçekleştirildiği gibi masrafa ortak olunan müşterek olarak da düzenlenirdi.

        Unutulmaya yüz tutan bu gelenek önceki yıllarda kamu kurumlarınca düzenlenen programlarla canlandırılmaya çalışılmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne Ticaret Borsası
        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı İba ziyaretlerini sürdürüyor
        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı İba ziyaretlerini sürdürüyor
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi 3 eski emniyet müdürü tutukl...
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi 3 eski emniyet müdürü tutukl...
        Trakya'da okullarda karne töreni düzenlendi
        Trakya'da okullarda karne töreni düzenlendi
        Edirne'de 2 FETÖ mensubu Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Edirne'de 2 FETÖ mensubu Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Edirne'de klasik Türk müziği konseri düzenlendi
        Edirne'de klasik Türk müziği konseri düzenlendi