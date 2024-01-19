Edirne'de Osmanlı geleneklerinden "Helva sohbetleri" etkinliği düzenlendi

Edirne'deki II. Bayezid Külliyesi'nde, Osmanlı geleneklerinden "Helva sohbetleri" etkinliği düzenlendi.

Edirne Olgunlaşma Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen programda, helva sohbetleriyle ilgili bilgi verildi, müzik dinletisi sunuldu.

Meddah gösterisi ve manilerin okunmasıyla devam eden etkinlikte katılımcılara, helva ve Osmanlı şerbeti ikram edildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, helva sohbetlerinin düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik etti.

Etkinliğe Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı enstitü çalışanları katıldı.

- Helva Sohbetleri geleneği

Tarihi kayıtlara göre sarayda başlayan "Helva sohbetleri" geleneği zamanla halk arasında da yayıldı.

Edirne'de helva sohbetleri kışın en soğuk günlerini tarif eden "hamsin günleri" ile "erbain günleri"nin arasında kalan günlerde yani kış mevsiminde cuma günleri konaklarda gerçekleştirilirdi.

Sanat, edebiyat, şiirin konuşulduğu gecelerde misafirlere helva ikram edilirdi. Fincan, yüksük, buğday, tezgah oyunu gibi oyunlar oynanırdı.

Helva sohbetleri sıra usulü gerçekleştirildiği gibi masrafa ortak olunan müşterek olarak da düzenlenirdi.

Unutulmaya yüz tutan bu gelenek önceki yıllarda kamu kurumlarınca düzenlenen programlarla canlandırılmaya çalışılmıştı.