Edirne'de klasik Türk müziği konseri düzenlendi
Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından "Gönülden gönüle" konseri düzenlendi.
Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından "Gönülden gönüle" konseri düzenlendi.
Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında sanat yönetmeni Halil Erseven yönetimindeki konserde 15 farklı eser seslendirildi.
"Gönlüm seher yeli gibi", "Gönül aşık oldu sana","Bin hüzün çöktü gönlüme" gibi eserler topluluk solistlerince müzikseverlerin beğenisine sunuldu.
Konsere, Edirne Valisi Yunus Sezer, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, ETSO Başkanı Sezai Irmak, topluluk üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
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