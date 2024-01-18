Edirne'de 22 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 22 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerin Pakistan, Irak, Suriye ve Afganistan uyruklu 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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