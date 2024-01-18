Edirne'de traktör römorkunda 2 bin 200 litre sahte içki yakalandı

Edirne'de ormanlık alana gizlenmiş traktör römorkunda 2 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerinin denetiminde ormanlık alana gizlenmiş traktör römorkunda yapılan aramada 2 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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