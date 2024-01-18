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        Edirne'de traktör römorkunda 2 bin 200 litre sahte içki yakalandı

        Edirne'de ormanlık alana gizlenmiş traktör römorkunda 2 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 15:00 Güncelleme: 18.01.2024 - 15:04
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        Edirne'de traktör römorkunda 2 bin 200 litre sahte içki yakalandı
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        Edirne'de ormanlık alana gizlenmiş traktör römorkunda 2 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerinin denetiminde ormanlık alana gizlenmiş traktör römorkunda yapılan aramada 2 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi.

        Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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