Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 122 şüpheli yakalandı Edirne'de son bir haftada yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 122 şüpheli yakalandı.

Edirne'de son bir haftada yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 122 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri emniyet ve asayişin sağlanması amacıyla aranan kişilerin yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalara ara verilmeden devam ediliyor.

Bu kapsamda ekipler bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda haklarında arama kararı bulunan 122 şüpheli yakalanarak adli makamlara teslim edildi.