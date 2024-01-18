Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 122 şüpheli yakalandı

        Edirne'de son bir haftada yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 122 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 14:23 Güncelleme: 18.01.2024 - 14:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 122 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de son bir haftada yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 122 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri emniyet ve asayişin sağlanması amacıyla aranan kişilerin yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalara ara verilmeden devam ediliyor.

        Bu kapsamda ekipler bazı adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda haklarında arama kararı bulunan 122 şüpheli yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        FETÖ şüphelisi 3 eski emniyet müdürü, Yunanistan´a kaçarken yakalandı
        FETÖ şüphelisi 3 eski emniyet müdürü, Yunanistan´a kaçarken yakalandı
        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan adayı İba'dan ziyaretler
        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan adayı İba'dan ziyaretler
        Ormanda 2 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi
        Ormanda 2 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi
        Edirne'de yakalanan insan kaçakçısı tutuklandı
        Edirne'de yakalanan insan kaçakçısı tutuklandı
        Artan enfeksiyonları engellemek için hijyen, sosyal mesafe ve maske kuralın...
        Artan enfeksiyonları engellemek için hijyen, sosyal mesafe ve maske kuralın...
        Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 terör şüphelisi yakalandı (2)
        Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 terör şüphelisi yakalandı (2)