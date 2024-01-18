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        Ormanda 2 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi

        EDİRNE´nin Uzunköprü ilçesinde, ormana gizlenmiş traktör römorkunda 2 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 10:54 Güncelleme: 18.01.2024 - 11:00
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        Ormanda 2 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi
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        EDİRNE´nin Uzunköprü ilçesinde, ormana gizlenmiş traktör römorkunda 2 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kontrol ve denetim çalışmaları sırasında, ormana gizlenmiş traktör römorkunda yapılan aramada, 2 bin 200 litre sahte içki ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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