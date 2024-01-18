Ormanda 2 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi EDİRNE´nin Uzunköprü ilçesinde, ormana gizlenmiş traktör römorkunda 2 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi.

EDİRNE´nin Uzunköprü ilçesinde, ormana gizlenmiş traktör römorkunda 2 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kontrol ve denetim çalışmaları sırasında, ormana gizlenmiş traktör römorkunda yapılan aramada, 2 bin 200 litre sahte içki ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.