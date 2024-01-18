FETÖ şüphelisi 3 eski emniyet müdürü, Yunanistan´a kaçarken yakalandı
EDİRNE´de,Yunanistan´a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi 3 eski emniyet müdürü, güvenlik güçlerince yakalandı.
EDİRNE´de,Yunanistan´a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi 3 eski emniyet müdürü, güvenlik güçlerince yakalandı.
Güvenlik güçleri, Meriç ilçesine bağlı Alibey köyündeki 1´inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan bir grup tespit etti. Yakalanan şüphelilerin yapılan kimlik tespitinde FETÖ/PDY şüphelisi ihraç emniyet müdürleri S.Ç., Y.K. ve H.B. oldukları belirlendi. Hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.Ç. ile 7 yıl 6 ay hapis cezası olan Y.K. ve Gaziantep 7´nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından `FETÖ/PDY´ye üye olma´ suçundan temyizde dosyası bulunan H.B. gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.
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