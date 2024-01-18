Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        FETÖ şüphelisi 3 eski emniyet müdürü, Yunanistan´a kaçarken yakalandı

        EDİRNE´de,Yunanistan´a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi 3 eski emniyet müdürü, güvenlik güçlerince yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 12:45 Güncelleme: 18.01.2024 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        FETÖ şüphelisi 3 eski emniyet müdürü, Yunanistan´a kaçarken yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE´de,Yunanistan´a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi 3 eski emniyet müdürü, güvenlik güçlerince yakalandı.

        Güvenlik güçleri, Meriç ilçesine bağlı Alibey köyündeki 1´inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan bir grup tespit etti. Yakalanan şüphelilerin yapılan kimlik tespitinde FETÖ/PDY şüphelisi ihraç emniyet müdürleri S.Ç., Y.K. ve H.B. oldukları belirlendi. Hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.Ç. ile 7 yıl 6 ay hapis cezası olan Y.K. ve Gaziantep 7´nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından `FETÖ/PDY´ye üye olma´ suçundan temyizde dosyası bulunan H.B. gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Metro çalışması sırasında iki bina çöktü!
        Metro çalışması sırasında iki bina çöktü!
        Kayak tesisinde şambrelle gelen ölüm! "Tel örgülerde açıklık vardı" iddiası!
        Kayak tesisinde şambrelle gelen ölüm! "Tel örgülerde açıklık vardı" iddiası!
        Deprem etkisi yaratan toprak kayması!
        Deprem etkisi yaratan toprak kayması!
        Tüneldeki korkunç kaza kamerada!
        Tüneldeki korkunç kaza kamerada!
        O kentte doğal afetler iki kat arttı!
        O kentte doğal afetler iki kat arttı!
        Atina'da Fatih Terim fırtınası!
        Atina'da Fatih Terim fırtınası!
        Bakandan yardım talimatı
        Bakandan yardım talimatı
        AKOM'dan İstanbul için fırtına alarmı!
        AKOM'dan İstanbul için fırtına alarmı!
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasasında sona gelindi
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasasında sona gelindi
        "Türkiye'nin umutları gökyüzünün ötesine taşınıyor"
        "Türkiye'nin umutları gökyüzünün ötesine taşınıyor"
        "Gözünü Atina'daki finale dikebilir"
        "Gözünü Atina'daki finale dikebilir"
        Kızıldeniz'de neler oluyor?
        Kızıldeniz'de neler oluyor?
        Kupa'da rotasyon zamanı
        Kupa'da rotasyon zamanı
        Adaylar netleşti
        Adaylar netleşti
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        İSKİ'den açıklama geldi! Barajlar o veriye çok yakın!
        İSKİ'den açıklama geldi! Barajlar o veriye çok yakın!
        Pakistan'dan İran'a saldırı!
        Pakistan'dan İran'a saldırı!
        2 avukat ve 1 polis memuru tutuklandı! Karakolda uyuşturucu takası!
        2 avukat ve 1 polis memuru tutuklandı! Karakolda uyuşturucu takası!
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        KÇÖ’de borçlanma yine yok
        KÇÖ’de borçlanma yine yok

        Benzer Haberler

        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan adayı İba'dan ziyaretler
        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan adayı İba'dan ziyaretler
        Ormanda 2 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi
        Ormanda 2 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi
        Edirne'de yakalanan insan kaçakçısı tutuklandı
        Edirne'de yakalanan insan kaçakçısı tutuklandı
        Artan enfeksiyonları engellemek için hijyen, sosyal mesafe ve maske kuralın...
        Artan enfeksiyonları engellemek için hijyen, sosyal mesafe ve maske kuralın...
        Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 terör şüphelisi yakalandı (2)
        Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 terör şüphelisi yakalandı (2)
        Edirne'de 26 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 26 düzensiz göçmen yakalandı