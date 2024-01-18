İzmir-Aydın Otoyolu'ndaki tünelde meydana gelen zincirleme kaza güvenlik kamerasında
İzmir-Aydın Otoyolu'nda 75'inci Yıl Selatin Tüneli'nde iki gün önce meydana gelen trafik kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kontrolden çıkan TIR önce bir araca çarpmış, ardından 16 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralanmıştı
İzmir-Aydın Otoyolundaki bir tünelde TIR'ın otomobile çarpmasının ardından gerçekleşen zincirleme trafik kazası anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
75. Yıl Selatin Tüneli'nde 16 Ocak'ta İzmir yönüne giden Süleyman A. yönetimindeki (45) TIR, sol şeritte ilerleyen Vasıf S. (38) yönetimindeki otomobile çarptı.
Çarpmanın ardından kontrolden çıkan TIR, tünelin sağ duvarına çarptı.
Yola savrulan TIR'ın güçlükle durmasının ardından aynı yönde ilerleyen ve aralarında midibüslerin de yer aldığı 16 araç da TIR'a ve birbirlerine çarptı.
Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerce Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Araçların ekiplerce yoldan kaldırılmasıyla tünel yeniden ulaşıma açıldı.
Kaza anı, tüneldeki güvenlik kamerasınca görüntülendi.