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Her yıl yaşanan sel, taşkın ve heyelan afetleri ile gündeme gelen kentte; AFAD verilerine göre 2022'te yaşanan 650 doğal afet vakası, 2023'te artarak bin 250'ye ulaştı. Bölgede can ve mal kayıplarıyla da sonuçlanan afetler sonrası arazilerinde risk analizi yaptırmak için üniversiteler ve ilgili uzman meslek gruplarına başvuru sayısı da arttı.

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"ANİ YAĞIŞLAR DOĞAL OLAYLARI TETİKLEDİ" RTEÜ Heyelan Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayberk Kaya, iklim değişikliğine bağlı ani yağışların, 2 kat artan afetleri tetiklediğini belirterek, "Bölgemizin jeolojik, topoğrafik ve iklim şartları dikkate alındığında her yıl şehrimizde 650'den fazla heyelan ve sel gibi doğal olaylar gözlemlenmekteydi. Son 3-4 yılı dikkate alacak olursak, iklim değişikliğine bağlı ani yağışların bu doğal olaylarının tetiklenmesine yol açtı. 2023 yılını da dikkate alırsak ilimizde temmuz, ağustos ve ekim ayları içerisinde doğa olaylarının sayısını önceki yıl 650 ile telaffuz ederken, bu rakamlar 2023'te 1250'li rakamlara ulaştı. Önceki yıllarla karşılaştıracak olursak, bu rakamlar 2 kat arttı" diye konuştu.