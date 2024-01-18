Edirne'de yağ fabrikasının ayçiçeği silosunda yangın çıktı

Edirne'de ayçiçeği ve zeytinyağı üreten fabrikanın depolama alanında çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Kocasinan Mahallesi E-5 kara yolundaki fabrikada ayçiçeği depolanan siloda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri silonun alt kısmından bir bölüm açarak alevlere müdahale etti.

Kısmen kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer, fabrikaya gelerek yetkililerden bilgi aldı.