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        Edirne'de yağ fabrikasının ayçiçeği silosunda yangın çıktı

        Edirne'de ayçiçeği ve zeytinyağı üreten fabrikanın depolama alanında çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 18:02 Güncelleme: 18.01.2024 - 18:02
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        Edirne'de yağ fabrikasının ayçiçeği silosunda yangın çıktı
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        Edirne'de ayçiçeği ve zeytinyağı üreten fabrikanın depolama alanında çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

        Kocasinan Mahallesi E-5 kara yolundaki fabrikada ayçiçeği depolanan siloda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri silonun alt kısmından bir bölüm açarak alevlere müdahale etti.

        Kısmen kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, fabrikaya gelerek yetkililerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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