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        Edirne'de jandarmadan telefon ve internet dolandırıcılığı uyarısı

        Edirne'de jandarma ekipleri, telefon ve internet dolandırıcılığıyla ilgili köylerde bilgilendirme çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 09:53 Güncelleme: 24.01.2024 - 09:57
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        Edirne'de jandarmadan telefon ve internet dolandırıcılığı uyarısı
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        Edirne'de jandarma ekipleri, telefon ve internet dolandırıcılığıyla ilgili köylerde bilgilendirme çalışması yaptı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dolandırıcılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

        Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından merkeze bağlı Budakdoğanca, Karabulut, Uzgaç ve Tayakadın köylerinde hırsızlık, telefon ve internet üzerinden dolandırıcılık konularında bilgilendirme yaptı.

        Bilgilendirme faaliyetlerinin süreceği belirtildi

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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