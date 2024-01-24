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        Meriç'in "sigortası" Kanal Edirne'de yatak temizliği başlatıldı

        Edirne'den geçen Meriç Nehri'nde taşkınları önlemek amacıyla inşa edilen Kanal Edirne'de, DSİ 11. Bölge Müdürlüğünce yatak temizliği yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 09:42 Güncelleme: 24.01.2024 - 10:00
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        Meriç'in "sigortası" Kanal Edirne'de yatak temizliği başlatıldı
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        Edirne'den geçen Meriç Nehri'nde taşkınları önlemek amacıyla inşa edilen Kanal Edirne'de, DSİ 11. Bölge Müdürlüğünce yatak temizliği yapılıyor.

        Taşkın anında Meriç Nehri'ni baypas ederek "sigorta" görevi gören 7 bin 800 metre uzunluğundaki kanal zaman içinde rüsubat ve sazlıklarla doldu.

        DSİ ekipleri, kanalın yatağında temizlik çalışması başlattı.

        Temizlik yapılan bölgelerde su akışının hızlandığı gözlendi.

        Ekipler, kanalın seddelerini güçlendirmek amacıyla 3 bin 100 metrelik taş tahkimatı işinin yapımına da devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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