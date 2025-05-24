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        Efeler Yolu Ultra Trail’de ilk gün sona erdi

        İzmir'in eşsiz manzarası eşliğinde koşmak isteyenler Efeler Yolu Ultra Trail'de bir araya geldi. Olağanüstü doğal ve tarihi zenginlikleri barındıran yollar boyunca düzenlenen Efeler Yolu Ultra Trail'in ilk günü 80K, 50K ve 30K'lık parkurlarda koşuldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2025 - 21:30 Güncelleme: 24.05.2025 - 21:30
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        Efeler Yolu Ultra Trail'de ilk gün sona erdi
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        Birbirinden güzel parkur seçenekleri ile katılımcılara unutamayacakları bir yarış deneyimi sunan Efeler Yolu Ultra Trail, her seviyeden sporcuya ev sahipliği yapıyor.

        Koşu tutkunlarının vazgeçemeyeceği adresler arasında yer alacak Efeler Yolu Ultra Trail, İzmir Valiliği koordinasyonunda, Argeus Travel & Events tarafından; Atletizm Federasyonu ve M1G Arama Kurtarma destekleri, PT Academy, Züber ve Mecanik sponsorluğunda düzenleniyor.

        Doğal, tarihi, kültürel ve arkeolojik birçok zenginliği içinde barındıran Efeler Yolu Ultra Trail’de 80K’lık parkurda sporcular, 3 bin 600 metrenin üzerinde, 50K’da 2 bin 700 metrenin üzerinde, 30K’lık parkurda bin 300 metrenin üzerinde tırmanışın ardından başlama noktası olan Birgi’de finişi gördüler.

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        6 ÜLKEDEN SPORCULAR YER ALDI

        Bu sene ilk kez düzenlenen Efeler Yolu Ultra Trail’e 6 ülkeden sporcu katıldı. Yarışta Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Azerbaycan ve Fransa’dan gelen sporcular ter dökecek. Organizasyonun 80K’lık parkurunda 22, 50K’lık parkurunda 32, 30K’lık parkurunda 62 sporcu yer aldı.

        80K’DA DERECEYE GİRENLER

        -Erkekler-

        1- Cevdet Yılmaz (11:16:23.06) (Türkiye)

        2- Engin İpek (12:07:20.23) (Türkiye)

        3- Okan Kurtuluş (13:16:24.05) (Türkiye)

        -Kadınlar-

        1- Rojda Sezer (16:01:39.54) (Türkiye)

        50K’DA DERECEYE GİRENLER

        -Erkekler-

        1- Oğuzhan Emre Singer (6:12:17.39) (Türkiye)

        2- Güngör Özege (6:47:20.28) (Türkiye)

        3- Sadık Başar (7:02:40.09) (Türkiye)

        -Kadınlar-

        1- Beyza Güzel (7:29:51.18) (Türkiye)

        2- Beliz Erener (9:12:00.86) (Türkiye)

        3- Nataliya Shiyanova (10:35:05.41) (Azerbaycan)

        30K’DA DERECEYE GİRENLER

        -Erkekler-

        1- Helio Fumo (3:03:59.32) (Portekiz)

        2- Ayhan Yaşar (3:46:22.49)

        3- Mehmet Türkmen (3:48:07.68)

        -Kadınlar-

        1- Gülşen Çerçi (4:03:12.40)

        2- Elena Polyakova (4:06:51.18)

        3- Özlem Baştürk (5:08:58.55)

        ŞAMPİYON ATLETLER YER ALDI

        Efeler Yolu Ultra Trail’de 2014 yılında Salomon Cappadocia Ultra Trail’in genel klasman birincisi Rus sporcu Elena Polyakova ile 2024 yılının genel klasman birincileri Oğuzhan Emre Singer ile Beyza Güzel de yer aldı.

        Oğuzhan Emre Singer 50K’lık parkurda erkeklerde birinci, Beyza Güzel 50K’lık parkurda kadınlarda birinci, Elena Polyakova ise 30K’lık parkurda kadınlarda ikinci oldu.

        YARIN 15K VE 5K’LIK PARKURLAR KOŞULACAK

        Efeler Yolu Ultra Trail’de yarın ise 15K ve 5K’lık parkurlar koşulacak. 15K’lık parkurda 62, 5K’lık parkurda ise 78 sporcu yer alacak.

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