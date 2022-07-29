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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ege Kökenli ile Lior Ahituv evlendi

Ünlü oyuncu Ege Kökenli, iki yıl önce nişanlandığı sevgilisi Lior Ahituv ile dünya evine girdi. Çift, Beşiktaş'taki bir otelde hayatlarını birleştirdi

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  • Ege Kökenli ile Lior Ahituv evlendi! Dikkat çeken detay... - Magazin haberleri

    "Yahşi Cazibe", "Çalıkuşu", "Güneşin Kızları" ve "Yasak Elma" gibi pek çok dizide rol alan Ege Kökenli, 7 yıldır aşk yaşadığı Lior Ahituv ile nikah masasına oturdu.
  • Ege Kökenli ile Lior Ahituv evlendi! Dikkat çeken detay... - Magazin haberleri

    Çift, pandemi nedeniyle erteledikleri düğünlerini önceki akşam Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleştirdi.
  • Ege Kökenli ile Lior Ahituv evlendi! Dikkat çeken detay... - Magazin haberleri

    Ünlü oyuncuyu bu mutlu gününde dostları yalnız bırakmadı. Öykü Karayel-Can Bonomo çifti, Kerem Bürsin, İrem Helvacıoğlu ve Naz Çağla Irmak gibi isimler de düğüne katıldı.
  • Ege Kökenli ile Lior Ahituv evlendi! Dikkat çeken detay... - Magazin haberleri

    "ARTIK EVLİ BİR ÇİFTİZ"

    Kökenli, "Mutluyuz, heyecanlıyız. Pandemiden dolayı maalesef düğün ertelenmişti. Artık 7 koca seneden karşınızda evli çift olarak karşınızdayız." dedi.
  • Ege Kökenli ile Lior Ahituv evlendi! Dikkat çeken detay... - Magazin haberleri
  • Ege Kökenli ile Lior Ahituv evlendi! Dikkat çeken detay... - Magazin haberleri
  • Ege Kökenli ile Lior Ahituv evlendi! Dikkat çeken detay... - Magazin haberleri

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