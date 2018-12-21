Eğitimcileri korkutan grup oyunu: Munchkin

Tüm dünyada milyonlarca satan "Munchkin" isimli oyun, eğitim camiasından ve ebeveynlerden tepki aldı. Kutu oyunu olan ve 3-6 kişiyle oynanan oyun 11-12 yaş için uygun olduğu iddia edilen oyun çocuklara ve gençlere "ihanet et, rüşvet ver, pislik yap, ırk seç" gibi çeşitli olumsuz emirler veriyor.

Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre; Munchkin isimli oyun dünyada milyonlarca adet satıldı. Satılmaya da devam ediyor. Oyunun türkçe versiyonunda hazırlanan reklamında "Milyarlarca canavar öldürüldü! Zindana in ve karşına çıkan canavarları öldür. Arkadaşlarına ihanet et ve eşyalarını çal. Hazineyi kap ve çabucak kaç! Bu macerada, arkadaşlarınız kimi zaman sizi destekleyecek, çoğunlukla arkanızdan işler çevirecek" gibi tedirgin edici ifadeler bulunuyor.

"IRK VE SINIF AYRIMI İFADELERİ"

Oyun zar ve kartlarla oynanıyor. Oyuna insan olarak başlanıyor ancak level atladıkça kendilerine bir ırk ve sınıf seçmeleri isteniyor. Hırsız, cüce gibi seçenekler veriliyor. Her ırk ve sınıfın avantaj ve dezavantajları tarif ediliyor. Zırh ve silahlar almaları sağlanıyor. Çocuklardan kartların yönlendirmesi ve çıkarları doğrultusunda harket etmeleri isteniyor. Oyunda başarılı olunması için rüşvet öneriliyor. Oyunun birçok ek paketi ve yan ürünü de bulunuyor. Oyun oynanırken en sık kullanılan ifadeler ise "Pislik yap, İhanet et, öldür." Oyun sosyal iletişimi artırmayı iddia etse de oyun oynayanların yorumlarına bakıldığında sıklıkla kavga çıktığı belirtiliyor.

"OYUN, DÖNEMİ GEÇTİKTEN SONRA FARK EDİLİYOR, ÇOCUKLARDA KALICI İZ BIRAKIYOR"

Peki bu ve benzeri oyunların etkileri nelerdir?

Çocuk Vakfı'nın kurucusu Mustafa Ruhi Şirin: Bu oyunlarla ilgili zihinsel bir çöküş yaşanıyor. Oyunlar için bir reklam entgeli bile yok. Ne yazık ki bu oyunlar yetişkinlerden önce çocukların eline geçiyor. Güncellenen çocuk kültürüne baktığımızda, çizgi roman döneminden önce 25 yılda bir güncellenen çocuk kültürü, çizgi roman sonrasında 15 yıla düştü. Dijital dönemle beraber bu güncelleme 5 yıla düştü. Birçok oyuncak ve oyun dönemi geçtikten sonra fark ediliyor. Bu ihmal çocuklarda derin izler bırakıyor. Bu oyunlar için sermaye birikimi de büyük. Çocuklar oyun üzerinden sermaye haline getiriliyor.

"+18 BİLE AZ BU OYUN İÇİN"

Amerika'da doktora yapan ve zeka oyunları konusunda uzman olan Matematik Eğitimi Profösörü Prof. Dr. Sinan Olkun ise oyun için sert bir eleştiri getirdi. Olkun, "Bu tam olarak berbat bir oyun, argo, slang, kesme, biçme, kanlı testere, kazıklama, dolandırma ne ararsan var. Bence bir şeyler yazılmalı bu oyun hakkında 18+ bile az buna" diye konuştu.

SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ

Sosyal medya üzerinden oyuna da birçok tepki geliyor.

rehber_öğretmenin güncesi: Sonra çocuklarda davranış bozuklukları oluyor. Akran zorbalığı cabası. Acaba neden? Eminim ki çok satıyordur.

bernamutluaytekin: Böyle bir şey olabilir mi yahu? Şakası bile olmaz.

havva_bostancı: Küçücük beyinlere kötülüğü öğretmek nedir? Zaten masum ve saf kalmış tek varlık çocuk diye her gün 3 öğün pişmanık yaşayıp dert yanıyoruz halimizden. Artık onları da bu kirli sulara çekmek midir en iyi yapabileceğimiz şey?

aysegülozdemir: Kutusundan bu kadar zarar veren şey içini açınca daha ne kadar zarar verebilir?

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