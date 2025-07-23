1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan sürede sona yaklaşılırken, sürücüler için kritik dönemece girildi. Yenileme işlemlerini henüz gerçekleştirmeyen vatandaşların, sağlık raporu, biyometrik fotoğraf gibi gerekli belgeleri hazırlayıp 15 TL’lik yenileme ücretini ödemeleri gerekiyor. Aksi halde, Ağustos ayı itibarıyla bu ücretin yaklaşık 7 bin TL’ye kadar yükselmesi bekleniyor. İşte ehliyetini yenilemek isteyenlerin dikkat etmesi gereken önemli ayrıntılar ve güncel gelişmeler…