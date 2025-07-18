Araç sahiplerinin dikkatine: Ehliyet yenileme için son günler! Ehliyet yenileme başvuru nasıl yapılır?
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan sürede sona geliniyor. Belirlenen tarihe kadar yenileme işlemi yapılmadığı takdirde, eski ehliyetler geçersiz sayılacak ve yenileme işlemleri ciddi bir ücret artışıyla gerçekleştirilecek. Belirlenen son tarihten sonra ehliyet yenileme bedeli 7.438 TL olarak uygulanacak. Peki, ehliyet yenileme işlemleri için son tarih ne zaman, başvuru sırasında hangi belgeler gerekiyor? İşte merak edilen tüm ayrıntılar...
1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi zorunlu hale geldi. Ehliyetini yenilemek isteyen sürücüler, Alo 199 hattı, mobil uygulamalar veya “nvi.gov.tr” internet adresi üzerinden randevu alarak, gerekli belgeleri hazırlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor. Peki, ehliyet yenileme işlemleri için son gün ne zaman, hangi belgeler isteniyor ve randevu nasıl alınır? İşte, merak edilen bilgiler...
EHLİYET YENİLEMEDE SON GÜN NE ZAMAN?
Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre 31 Temmuz 2025'te sona erecek.
EHLİYET YENİLENMEZSE NE OLUR?
Eski tip sürücü belgesine sahip olanlar 31 Temmuz'a kadar yenileme işlemi yapmazsa ehliyetleri geçersiz hale gelecek.
EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
Ayrıca eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Temmuz 2025'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek.
EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.
Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.
Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.
Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.
EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
Sürücü belgesi yenileme işlemi için gerekli belgeler arasında eski tip sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont yer alıyor. Başvuru sahibinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı bir adresinin bulunması gerekiyor.
Vatandaşların 13 lira değerli kâğıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ücretlerini, vergi dairesi müdürlüklerine ya da internet üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödemeleri gerekiyor.