Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 11.521,36 %-0,48
        DOLAR 49,6278 %0,10
        EURO 55,8711 %0,26
        GRAM ALTIN 6.515,78 %-1,26
        BITCOIN 81.716,00 %-3,42
        FAİZ 39,49 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 89,21 %-3,49
        GBP/TRY 66,6882 %0,34
        EUR/USD 1,1231 %-0,01
        BRENT PETROL 108,32 %1,67
        ÇEYREK ALTIN 10.653,30 %-1,26
        Haberler Ekonomi Teknoloji Microsoft'tan siber saldırı tespiti

        Microsoft'tan siber saldırı tespiti

        ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, Çin devletiyle bağlantılı bir siber aktörün yapay zeka destekli araçlar kullanarak dünya genelinde yüzlerce kuruluşu hedef aldığını bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 12:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Microsoft'tan siber saldırı tespiti

        Microsoft Güvenlik Araştırmaları ve Microsoft Tehdit İstihbaratı ekiplerinin hazırladığı blog yazısında, Çin devletiyle bağlantılı "Storm-0940" adlı siber aktörün, eylül ayında çeşitli sektörlerdeki yüzlerce kuruluşu hedef alan saldırıları otomatikleştirmek için yapay zeka destekli sızma testi çerçevesi "ARTEX"i kullandığı belirtildi.

        Saldırıların birçoğunda aktörün kuruluşların bulut altyapılarına ayrıcalıklı erişim elde ettiği aktarılan yazıda, bazı vakalarda ilk hedef belirleme aşamasından ayrıcalıklı erişim sağlanmasına kadar geçen sürenin 3 saatten kısa olduğu kaydedildi.

        Yazıda, havacılık ve savunma, otomotiv, kimya, enerji, finansal hizmetler, kamu, hukuk, imalat, medya, askeri, yarı iletkenler, yazılım, teknoloji, düşünce kuruluşları ve kar amacı gütmeyen kuruluşların hedef alınan sektörler arasında olduğu bildirildi.

        REKLAM

        Ayrıca yazıda, Microsoft'un "Storm-0940"ın kısa süre önce kamuoyuna açıklanan ConnectWise tedarik zinciri ihlalinden sorumlu olduğunu değerlendirdiği belirtildi.

        ConnectWise, 16 Ekim'de yaptığı açıklamada, ConnectWise Cloud Backup ortamıyla bağlantılı yetkisiz erişim girişimlerini araştırdığını duyurmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Galvaniz fabrikasında bir işçinin feci ölümü

        Ankara'da, galvaniz fabrikasında halat bağladığı çelik platformunun devrilmesi sonucu altında kalan işçi 24 yaşındaki Danyal Can hayatını kaybetti. Olayla ilgili fabrika yetkilisi 3 kişi gözaltına alınırken kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi (İHA)

        #microsoft
        #siber saldırı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Trump'tan İran açıklaması: Yakında bir şeyler olacak
        Trump'tan İran açıklaması: Yakında bir şeyler olacak
        350 milyon TL'lik sahte parfüm operasyonu
        350 milyon TL'lik sahte parfüm operasyonu
        Sevda için gözyaşları sel oldu!
        Sevda için gözyaşları sel oldu!
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Elif Mavi'nin ölümüne istenen ceza belli oldu
        Elif Mavi'nin ölümüne istenen ceza belli oldu
        İspanya vizesinde yeni dönem
        İspanya vizesinde yeni dönem
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Ensesinden vurulmuştu... Berber cinayetinde sır perdesi aralandı
        Ensesinden vurulmuştu... Berber cinayetinde sır perdesi aralandı
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Yine en çok o konuşuldu
        Yine en çok o konuşuldu
        Hızlı ve yakışıklı
        Hızlı ve yakışıklı
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        Ne kadar katkı verdiler?
        Ne kadar katkı verdiler?